Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Tötung eines Mannes auf offener Straße im Frankfurter Stadtteil Rödelheim wird in der nächsten Folge der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» Thema sein. Mit der Sendung am 14. Mai erhoffen sich die Ermittler, den «vermutlichen Auftragsmord an Dario Klecina» aufzuklären.