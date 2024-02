Hinweise zu ungeklärtem Mord aus dem Jahr 2002 eingegangen

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einer Fernsehsendung sind bei der Polizei mehrere Hinweise zu einem ungeklärten Mord in Offenbach vor mehr als 20 Jahren eingegangen. Das teilten die Polizei in Offenbach und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstagmorgen mit. Der Fall war in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» am Abend zuvor vorgestellt worden. Am 23. November 2002 wurde demnach der 33 Jahre alte Betreiber der Disco «Madonna» im dortigen Hinterhof mit mehreren Schüssen getötet.