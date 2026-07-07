Aus Florida nach Frankfurt: Löwen holen Romano
Frankfurts DEL-Club holt einen torgefährlichen Rechtsschützen aus den USA. Was sich die Löwen von ihrem Neuzugang versprechen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eishockey-Erstligist Löwen Frankfurt hat den kanadischen Flügelspieler Anthony Romano verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Kelly-Cup-Champion Florida Everblades an den Main und erhält einen Einjahresvertrag, wie der Club mitteilte.
«Torgefährlicher Rechtsschütze»
In der Ausbildungsliga ECHL sammelte Romano in der vergangenen Hauptrunde 62 Scorerpunkte (26 Tore, 36 Vorlagen) in 64 Spielen. In den Play-offs glänzte er mit zwölf Treffern und hatte einen großen Anteil am Gewinn der ECHL-Meisterschaft (Kelly Cup) der Everblades.
«Anthony bringt genau das Profil mit, das wir für diese Position gesucht haben. Er ist ein torgefährlicher Rechtsschütze, der vielseitig einsetzbar ist und zu unserer Spielidee passt», sagte Löwen-Sportdirektor Jan Barta.