Eröffnung

Ausstellung in Marburg zeigt 500 Jahre Unigeschichte

Die Philipps-Universität Marburg feiert 2027 ihr 500-jähriges Bestehen. Eine Ausstellung blickt schon jetzt auf die Geschichte zurück und zeigt, welche Spuren die Vergangenheit hinterlassen hat.

Die Universität feiert ihr 500-jähriges Jubiläum. Foto: Florian Wiegand/dpa
Die Universität feiert ihr 500-jähriges Jubiläum.

Marburg (dpa/lhe) - Mit historischen Urkunden, Insignien und Dokumenten blickt die Philipps-Universität Marburg auf ihre Geschichte zurück. Die Ausstellung «500 Jahre Universität Marburg – was von der Geschichte übrigblieb» ist ab sofort im Landgrafenschloss zu sehen. Sie bildet den Auftakt zum öffentlichen Programm des Universitätsjubiläums 2027, wie die Hochschule mitteilte.

Zu den Exponaten zählen demnach unter anderem historische Zepter, Siegel und eine Amtskette sowie das Gründungsprivileg der Universität. Weitere Dokumente beleuchten verschiedene Epochen der Hochschulgeschichte, darunter die Entwicklung des Frauenstudiums und die Zeit des Nationalsozialismus. Auch die Nobelpreisurkunde des Mediziners Emil von Behring sei Teil der Ausstellung. Die Objekte stammten aus dem Archiv, der Bibliothek und dem Museum der Universität.

Die Ausstellung ist ab sofort zu sehen. Foto: Florian Wiegand/dpa
Die Ausstellung ist ab sofort zu sehen.

Ausstellung gibt Einblicke in 500 Jahre Geschichte

Die Ausstellung solle die Tradition und den Wandel der Philipps-Universität Marburg beleuchten. Neben bedeutenden historischen Objekten gebe es auch weniger bekannte Dokumente zu entdecken, die Spuren aus fünf Jahrhunderten Geschichte sichtbar machten, heißt es in der Mitteilung.

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Impressum

Die Philipps-Universität wurde 1527 von Landgraf Philipp von Hessen gegründet. Sie gilt als älteste protestantische Universität der Welt.

Weitere Veranstaltungen geplant

Mit ihrem Jubiläum wolle die Universität auch den Austausch mit Stadt und Gesellschaft stärken sowie Perspektiven für die Zukunft entwickeln. So umfasse das Programm Ausstellungen, Veranstaltungen, wissenschaftliche Projekte und weitere Angebote für die Universität, die Wissenschaft und die Menschen in der Region.

Die Ausstellung ist bis zum 28. Februar 2027 im Museum für Kunst und Kulturgeschichte im Landgrafenschloss zu sehen. Geöffnet ist sie dienstags bis sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr.

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