Zusammenstoß auf Bundesstraße

Autofahrerin bei Unfall mit Laster lebensgefährlich verletzt

Eine Frau gerät bei Emmingen-Liptingen wohl auf die Gegenfahrspur. Dort ist ein Lastwagen unterwegs. Was die Polizei bisher weiß.

Eine Autofahrerin ist im Kreis Tuttlingen lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Eine Autofahrerin ist im Kreis Tuttlingen lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)

Emmingen-Liptingen (dpa/lsw) - Durch den Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin bei Emmingen-Liptingen (Kreis Tuttlingen) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog sie laut Polizei in ein Krankenhaus. 

Die 29-Jährige war am Morgen auf der Bundesstraße 14 wohl auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Der genaue Grund war zunächst unklar. 

Ihr Wagen überschlug sich, Feuerwehrleute befreiten die eingeklemmte Fahrerin. Der Lastwagen fuhr eine Böschung hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Sein Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

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