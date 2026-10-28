Verkehrsunfall

Autos stoßen zusammen - Schwangere unter den Verletzten

Bei dem Unfall auf einer Landstraße werden fünf Menschen verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Die Polizei untersucht, warum der 76-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei untersucht, warum der 76-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. (Symbolbild)

Aitrach (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit zwei Autos nahe Aitrach (Landkreis Ravensburg) sind fünf Menschen verletzt worden, darunter eine Schwangere. Ob ihr ungeborenes Kind bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst unklar. Ein Mensch wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ein 76 Jahre alter Autofahrer war aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen eines 25-Jährigen zusammengestoßen. Der 76-Jährige sowie die drei Menschen im anderen Auto - darunter die Schwangere - wurden nach ersten Erkenntnissen eher leicht verletzt. 

Beide Autos wurden stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Die Einsatzkräfte sperrten die Landstraße 260 wegen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zunächst in beide Richtungen.

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