Wiesbaden (dpa/lhe) - Baden kennt jeder, vom Naturerlebnis «Waldbaden» haben einige vielleicht auch schon gehört - aber was ist «Kunstbaden»? Mit dem neuen Angebot wollen das Wiesbadener Museum Reinhard Ernst und der Hessische Heilbäderverband «Kunst als Ressource für Gesundheit, Entspannung, Selbstwahrnehmung und eigene Stärkung erfahrbar machen». Den Auftakt beim «Kunstbaden» macht «Gut hören. Gut fühlen!» mit der Klang-Künstlerin Annika List.

Dabei beginnt der Museumsbesuch mit einer Meditation, die von klingenden Kristallschalen begleitet wird. Das nachfolgende Kunsterlebnis finde so in einer einzigartigen Stimmung statt, erklärte die Leiterin der Kunstvermittlung des Museums, Eva Authried. Mit der Meditation würden ein Abstand zum Alltagsstress geschaffen und die Sinne geschärft, um die Werke bewusster wahrnehmen zu können.

Foto: Andrea Löbbecke/dpa Zum «Kunstbaden» gehört das Angebot «Gut hören. Gut fühlen!» mit der Klang-Künstlerin Annika List.

Mit «Kunstbaden» entstehe ein Angebot, das die Idee des Heilbadens aufgreife und als neue «Kur» um eine zeitgemäße Dimension erweitere. «Dabei geht es nicht um Kunstbetrachtung im klassischen Sinne, sondern darum, Kunst und ihre vielfältigen Ausdrucksformen bewusst als Impuls für das eigene Wohlbefinden zu erleben», erläuterte das Museum.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Die abstrakte Kunst im Reinhard Ernst Museum eigne sich hierfür besonders gut, da sie zur Assoziationsbildung anrege und wie ein Spiegel unsere Gedanken, Gefühle und Wünsche sichtbar mache.