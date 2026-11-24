Baden im Museum
Der Klang von Kristallschalen statt Museumsstille: Beim «Kunstbaden» beginnt der Besuch abstrakter Kunst mit einer Meditation. Was sich dadurch beim Blick auf die Werke verändert?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Baden kennt jeder, vom Naturerlebnis «Waldbaden» haben einige vielleicht auch schon gehört - aber was ist «Kunstbaden»? Mit dem neuen Angebot wollen das Wiesbadener Museum Reinhard Ernst und der Hessische Heilbäderverband «Kunst als Ressource für Gesundheit, Entspannung, Selbstwahrnehmung und eigene Stärkung erfahrbar machen». Den Auftakt beim «Kunstbaden» macht «Gut hören. Gut fühlen!» mit der Klang-Künstlerin Annika List.
Dabei beginnt der Museumsbesuch mit einer Meditation, die von klingenden Kristallschalen begleitet wird. Das nachfolgende Kunsterlebnis finde so in einer einzigartigen Stimmung statt, erklärte die Leiterin der Kunstvermittlung des Museums, Eva Authried. Mit der Meditation würden ein Abstand zum Alltagsstress geschaffen und die Sinne geschärft, um die Werke bewusster wahrnehmen zu können.
Mit «Kunstbaden» entstehe ein Angebot, das die Idee des Heilbadens aufgreife und als neue «Kur» um eine zeitgemäße Dimension erweitere. «Dabei geht es nicht um Kunstbetrachtung im klassischen Sinne, sondern darum, Kunst und ihre vielfältigen Ausdrucksformen bewusst als Impuls für das eigene Wohlbefinden zu erleben», erläuterte das Museum.
Die abstrakte Kunst im Reinhard Ernst Museum eigne sich hierfür besonders gut, da sie zur Assoziationsbildung anrege und wie ein Spiegel unsere Gedanken, Gefühle und Wünsche sichtbar mache.
An der Initiative beteiligen sich auch die Strecker-Stiftung, die sich für musikalische Bildung engagiert, und die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH.