Berauscht und ohne Reifen unterwegs
Laute Geräusche führen zu Polizeikontrolle: An einem Auto fehlen Teile, an einem Rad sogar der Reifen. Woher die Schäden stammen, ist noch unklar.
Radolfzell am Bodensee (dpa/lsw) - Ein betrunkener und berauschter Autofahrer ist in Radolfzell (Kreis Konstanz) ohne Reifen auf der Felge unterwegs gewesen - bis die Polizei ihn stoppte.
Beamte hatten den 30-Jährigen demnach am Samstagabend angehalten und kontrolliert, weil sein Auto laute Geräusche machte. An der Fahrerseite fehlten einige Teile, auch am Heck war das Auto beschädigt. Woher die Schäden stammten, ist unklar. Der Mann musste im Krankenhaus Blutproben abgeben.
Entlang der von ihm gefahrenen Strecke fanden die Polizisten keine Unfallstelle. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise, falls es einen Unfall gegeben hat.