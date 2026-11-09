Bewölkter Wochenstart in Hessen
Nebel und viele Wolken prägen den Start in die Woche in Hessen. Zur Wochenmitte kündigt der Deutsche Wetterdienst auch Regen an.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - Die nächsten Tage fallen in Hessen bewölkt aus, zur Mitte der Woche kann es auch etwas regnerischer werden.
Nach anfänglichem Nebel bleibt es heute laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad.
Ähnlich geht es am Dienstag weiter. Der DWD rechnet nach zäher Nebelauflösung mit einem wechselnd bewölkten Himmel. Teilweise kann es auch bis in den Nachmittag neblig-trüb bleiben. Zum Abend verdichten sich die Wolken von Südwesten, es bleibt aber bei Höchsttemperaturen von 5 bis 10 Grad weitgehend trocken.
Der Mittwoch fällt stark bewölkt bis bedeckt aus, verbreitet kann es regnen, wie der DWD mitteilt. Im Nordosten erreichen die Temperaturen Werte um die 8 Grad, im Südwesten um die 12 Grad. In einzelnen Hochlagen der Wind stark böig auffrischen.
Ein Blick in den Himmel fällt auch am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt aus, zeitweise ist laut der Vorhersage Regen bei 8 bis 13 Grad möglich.