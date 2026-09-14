Bis zu 28 Grad warm: Spätsommerwetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich auf einen spätsommerlichen Wochenstart freuen – auch, wenn gelegentlich Regen möglich ist. Am ersten Tag der Woche kann es teils noch nebelig sein und leicht regnen, doch gegen Nachmittag wird es meist heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dabei sind es zwischen 21 und 24 Grad, in höheren Lagen etwa um die 18 Grad. Nachts kühlt es ab auf 10 bis 14 Grad.