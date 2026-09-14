Sommerliche Temperaturen

Bis zu 28 Grad warm: Spätsommerwetter in Hessen

Die neue Woche bringt zwar auch Regen – aber vor allem am Dienstag wird es nochmal sommerlich warm.

Die Sonne zeigt sich die nächsten Tage immer wieder. Foto: Jörg Halisch/dpa
Die Sonne zeigt sich die nächsten Tage immer wieder.

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich auf einen spätsommerlichen Wochenstart freuen – auch, wenn gelegentlich Regen möglich ist. Am ersten Tag der Woche kann es teils noch nebelig sein und leicht regnen, doch gegen Nachmittag wird es meist heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dabei sind es zwischen 21 und 24 Grad, in höheren Lagen etwa um die 18 Grad. Nachts kühlt es ab auf 10 bis 14 Grad. 

Am Dienstag bleibt es laut den Meteorologen trocken, sobald sich der Nebel aufgelöst hat. Es wird noch einmal wärmer mit 24 bis 28 Grad. Regen zieht in der Nacht zu Mittwoch auf und hält sich auch den Tag über. Am Nachmittag und Abend kann es auch Gewitter mit Starkregen geben. Es kühlt ab auf 18 bis 22 Grad.

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