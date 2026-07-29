Bis zu 37 Grad – Unwetter und Hitze in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Neben der Hitze kommen auch Unwetter auf die Menschen in Hessen zu. Heute bleibt es zunächst sonnig und heiß – die Maximalwerte liegen zwischen 33 und 37 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es weht ein schwacher Wind, meist aus südlicher Richtung.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es überwiegend klar. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 18 Grad, im Norden und Osten auf 18 bis 14 Grad. Am Donnerstag selbst ist es zunächst trocken. Nachmittags wird es nach Angaben des DWD aber ungemütlich: Die Meteorologen rechnen mit Schauern, Gewittern mit Starkregen sowie schweren Sturmböen. Auch orkanartige Böen und Hagel sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 34 und 37 Grad.

Die Nacht zum Freitag zeigt sich leicht bewölkt, örtlich kann es regnen. Im Rhein-Main-Gebiet kühlt es auf 19 Grad ab, in Nordhessen auf 15 Grad. Der Freitag selbst wird nach Angaben des DWD heiter bis wolkig. Vereinzelt sind Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 30 und 34 Grad.