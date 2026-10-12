Brände

Brand in Hanau: Hundewelpen rechtzeitig gerettet

Trotz eines Schadens von mehr als 10.000 Euro bleibt das Feuer ohne Verletzte. Die Polizei prüft einen technischen Defekt als Ursache.

Gegen 3.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über das Feuer informiert und rückten zur Einsatzstelle aus. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Gegen 3.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über das Feuer informiert und rückten zur Einsatzstelle aus. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Glimpflich ist in Hanau der Brand in einem gewerblich genutzten Gebäude verlaufen. Eine Person habe das Feuer in der Nacht bemerkt und sich und mehrere Hundewelpen rechtzeitig in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Auch die jungen Hunde seien unverletzt geblieben. Der Alarm ging bei der Feuerwehr und Polizei gegen 3.30 Uhr ein. Bei dem Brand wurde Inventar beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 10.000 Euro. Ein technischer Defekt ist den Angaben zufolge als Brandursache möglich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand auf Werkstattgelände – mehrere tausend Euro Schaden
Brände

Brand auf Werkstattgelände – mehrere tausend Euro Schaden

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand. Ursache für den Brand könnte ein technischer Defekt von auf dem Gelände gelagerten Batterien gewesen sein.

05.06.2026

Feuerwehr löscht Scheune in Vollbrand – 200.000 Euro Schaden
Brände

Feuerwehr löscht Scheune in Vollbrand – 200.000 Euro Schaden

Aus noch unklarer Ursache fängt eine Scheune im Landkreis Ludwigsburg Feuer. Auch andere Gebäude sind in Gefahr – doch die Feuerwehr greift schnell ein.

26.04.2026

150.000 Euro Schaden nach Feuer in Dönerfabrik Birtat
Brand

150.000 Euro Schaden nach Feuer in Dönerfabrik Birtat

Starker Rauch, zwei Brandherde und beschädigte Lebensmittel: Was nach dem Feuer beim Dönerproduzenten Birtat bekannt ist.

27.02.2026

100.000 Euro Schaden bei Brand - Wohnhaus unbewohnbar
Hockenheim

100.000 Euro Schaden bei Brand - Wohnhaus unbewohnbar

Flammen im Keller bemerkt ein Hausbesitzer. Der Schaden ist hoch. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Brandursache.

16.03.2025

Feuerwehreinsatz

Brand in Lagerhalle: 100.000 Euro Schaden

19.10.2023