Brand in Hanau: Hundewelpen rechtzeitig gerettet
Trotz eines Schadens von mehr als 10.000 Euro bleibt das Feuer ohne Verletzte. Die Polizei prüft einen technischen Defekt als Ursache.
Hanau (dpa/lhe) - Glimpflich ist in Hanau der Brand in einem gewerblich genutzten Gebäude verlaufen. Eine Person habe das Feuer in der Nacht bemerkt und sich und mehrere Hundewelpen rechtzeitig in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit.
Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Auch die jungen Hunde seien unverletzt geblieben. Der Alarm ging bei der Feuerwehr und Polizei gegen 3.30 Uhr ein. Bei dem Brand wurde Inventar beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 10.000 Euro. Ein technischer Defekt ist den Angaben zufolge als Brandursache möglich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.