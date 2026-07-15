Feuer in Wohnhaus

Brand in Lahnau: 200.000 Euro Schaden – keine Verletzten

Nach einem Feuer in einem Wohnhaus im Lahntal laufen die Ermittlungen – die Brandursache ist vorerst unklar. Die Bewohner haben Glück im Unglück.

Im Lahntal ist die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Im Lahntal ist die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand ausgerückt. (Symbolbild)

Lahnau (dpa/lhe) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Lahnau im Lahn-Dill-Kreis ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nicht, die Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können, wie das Polizeipräsidium Gießen mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache in dem Wohnhaus im Lahnauer Ortsteil Waldgirmes war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.

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