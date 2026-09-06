Feuer in Mehrfamilienhaus

Brand in Mannheim – Frau verletzt und hoher Schaden

Nach einem Feuer in Mannheim ist ein Mehrfamilienhaus derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Feuerwehr rückt zu einem Brand in Mannheim aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr rückt zu einem Brand in Mannheim aus. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim hat für einen hohen Schaden gesorgt. Das Haus ist nach dem Feuer am Samstagabend derzeit nicht bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden beträgt demnach rund 200.000 Euro. 

Die Flammen waren den Angaben nach im ersten Stock ausgebrochen. Eine Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt mussten zwölf Menschen das Gebäude verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

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