Protest gegen Verkehrsflut

Brenner-Blockade: Polizei in Südtirol verstärkt Präsenz

Für mindestens acht Stunden wird der Brenner-Korridor für den Transitverkehr gesperrt. Südtirols Behörden reagieren auf die Blockade mit erhöhter Aufmerksamkeit.

Die italienischen Behörden sind für die Brennersperre gerüstet. Foto: Matthias Röder/dpa
Die italienischen Behörden sind für die Brennersperre gerüstet.

Bozen (dpa) - Wegen der Brenner-Sperre und einem erwarteten erhöhten Verkehrsaufkommen am heutigen Samstag hat Südtirol die Aufmerksamkeit des Zivilschutzes erhöht. «Diese Brenner-Blockade ist in Kombination mit diesem Rückreisewochenende zweifelsohne ein Moment von Zivilschutzrelevanz», sagte der Chef der Agentur für Bevölkerungsschutz, Klaus Unterweger, dem Sender Rai Südtirol. Die Aufmerksamkeitsstufe sei deswegen erhöht worden.

Auf der österreichischen Seite des Brenner-Passes ist von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr für Autos und Motorräder kein Durchkommen. Auf italienischer Seite gilt die Sperre von 10.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Grund für die Blockade ist eine Demonstration in Österreich aus Protest gegen die Verkehrsflut am Brenner.

Die Verkehrspolizei in Südtirol hat ihre Präsenz deutlich verstärkt. Auch eine intensivere Überwachung entlang der Brennerachse war angekündigt. Von unnötigen Reisen auf der Strecke wurde dringend abgeraten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Viele Urlauber haben Abreise angepasst

Auf italienischer Seite dürfen Fahrzeuge ab Sterzing nicht mehr weiter. «Diese Fahrzeuge müssen wir dann in Sterzing ableiten von der Autobahn und sie bestmöglich im Gebiet dann verteilen und ihnen die Geduld abverlangen, dass sie wieder bis zum Abend abwarten, um dann ihre Fahrt fortführen zu können», sagte Hartmann Reichhalter vom Betreiber der Brennerautobahn A22.

Viele Reisende in Südtirol haben ihren Urlaub angesichts der Sperre angepasst und sind entweder schon am Freitag abgereist oder planen die Abreise in den kommenden Tagen, um einem möglichen Verkehrschaos auszuweichen. Die Behörden gehen deshalb davon aus, dass das Verkehrsaufkommen an den Tagen nach der Blockade ebenfalls hoch sein wird. Autofahrer müssten auch dann mit deutlichen Verzögerungen rechnen, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brenner-Blockade: Helfer für Verkehrschaos gerüstet
Protest gegen Verkehrsflut

Brenner-Blockade: Helfer für Verkehrschaos gerüstet

Am Tag vor der Sperrung des Brenners floss der Verkehr weitgehend problemlos über den wichtigen Alpenpass. Ein gutes Zeichen? Die Helfer stellen sich trotzdem auf ein mögliches Chaos ein.

30.05.2026

Das sind die Folgen der Brenner-Blockade für den Südwesten
Kein Transit möglich

Das sind die Folgen der Brenner-Blockade für den Südwesten

Der Brenner zwischen Österreich und Italien ist am Samstag blockiert. Das hat Folgen auch für Reisende und den Verkehr auf Baden-Württembergs Straßen. Und das nicht erst am Tag der Sperrung.

29.05.2026

Autobahn-Firma bereitet Fahrer auf Brenner-Blockade vor
Kein Transit möglich

Autobahn-Firma bereitet Fahrer auf Brenner-Blockade vor

Der Brenner zwischen Österreich und Italien ist am 30. Mai für den Transitverkehr blockiert. Vorbereitungen auf die Blockade laufen seit langem. Auf Südtiroler Seite rüstet man sich ebenfalls.

27.05.2026

Brenner-Blockade: Kontrollen bereits an Tirols Landesgrenzen
Demonstration

Brenner-Blockade: Kontrollen bereits an Tirols Landesgrenzen

Die Protestaktion auf der Brenner-Autobahn am 30. Mai hat weitreichende Konsequenzen. Das Bundesland Tirol will alles tun, um ein Chaos zu vermeiden. Dazu gehören auch Kontrollen weit vor dem Pass.

13.05.2026

Demo auf Brennerautobahn führt Ende Mai zu Totalsperre
Wichtige Nord-Süd-Verbindung

Demo auf Brennerautobahn führt Ende Mai zu Totalsperre

Reisenden auf der Brenner-Route verleidet eine Baustelle derzeit ohnehin die Fahrt nach Italien. Am 30. Mai aber kommt es noch viel dicker. Der Grund für die stundenlange Sperre ist ungewöhnlich.

28.04.2026