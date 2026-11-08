Chorfestival im Aufwind - viele Sänger sind jünger als 40
Nach schwierigen Corona-Jahren ist die Lust aufs gemeinsame Singen wieder gewachsen: Bei den Hessischen Chorbegegnungen treten mehr als 800 Sängerinnen und Sänger in 22 Chören an.
Schlitz/Wiesbaden (dpa/lhe) - Hunderte Sängerinnen und Sänger aus ganz Hessen treffen sich am kommenden Wochenende in der Landesmusikakademie in Schlitz (Vogelsbergkreis) zu einem Chorwettbewerb. Mit über 800 angemeldeten Sängerinnen und Sänger, die in 22 Chören antreten, liege die Teilnehmerzahl deutlich über der bei den Hessischen Chorbegegnungen vor vier Jahren, sagte Lisanne Wiegand-Finke vom Landesmusikrat.
Dies sei ein Zeichen dafür, dass das gemeinsame Singen im Chor nach den schwierigen Jahren während der Corona-Pandemie wieder im Aufwind sei, sagt die Geschäftsführerin des Dachverbands. Besonders erfreulich sei, dass über 80 Prozent der angemeldeten Sängerinnen und Sänger jünger als 40 Jahre sei. Das zeige, dass Chorgesang auch für jüngere Menschen attraktiv sei.
So treten bei dem zweitägigen Festival am 14. und 15. November auch mehrere Jugend-, Kinder- und Popchöre auf. Für Besucherinnen und Besucher ist der Eintritt zu den Aufführungen frei.