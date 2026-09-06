Dachstuhl von Anbau fängt Feuer - Bewohner unverletzt
Flammen im Dachstuhl: In Büttelborn muss die Feuerwehr zu Löscharbeiten an einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Die Bewohner können sich unverletzt in Sicherheit bringen.
Büttelborn (dpa/lhe) - Ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Büttelborn hat am Nachmittag einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Dachstuhl des Anbaus, die Löscharbeiten dauern zunächst an. Auch weitere Teile des Mehrfamilienhauses seien betroffen und würden gelöscht. Alle Bewohner hätten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Zur Ursache des Feuers und Schadenhöhe werde noch ermittelt.