Brände

Dachstuhl von Anbau fängt Feuer - Bewohner unverletzt

Flammen im Dachstuhl: In Büttelborn muss die Feuerwehr zu Löscharbeiten an einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Die Bewohner können sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses können sich unverletzt in Sicherheit bringen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Bewohner des Mehrfamilienhauses können sich unverletzt in Sicherheit bringen. (Symbolbild)

Büttelborn (dpa/lhe) - Ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Büttelborn hat am Nachmittag einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Dachstuhl des Anbaus, die Löscharbeiten dauern zunächst an. Auch weitere Teile des Mehrfamilienhauses seien betroffen und würden gelöscht. Alle Bewohner hätten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Zur Ursache des Feuers und Schadenhöhe werde noch ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Haus nach Brand unbewohnbar – Bewohner bleiben unverletzt
Feuerwehr-Einsatz

Haus nach Brand unbewohnbar – Bewohner bleiben unverletzt

Ein brennender Dachstuhl und 250.000 Euro Schaden: Wie das schnelle Handeln der Feuerwehr im Main-Kinzig-Kreis Schlimmeres verhindert hat.

25.07.2026

Dachstuhl brennt – Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Gmünd
Feuer in Mehrfamilienhaus

Dachstuhl brennt – Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Gmünd

Flammen lodern am Dachstuhl, Balkone stehen in Brand – was bisher über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd bekannt ist.

07.06.2026

Brennendes Mehrfamilienhaus sorgt für Großeinsatz
Brände

Brennendes Mehrfamilienhaus sorgt für Großeinsatz

Zunächst brennt in einem Mehrfamilienhaus ein Balkon. Dann greifen die Flammen auf den Dachstuhl über. Der Schaden ist hoch.

22.03.2026

Großeinsatz in Stuttgart - zwei Feuerwehr-Kräfte verletzt
Brände

Großeinsatz in Stuttgart - zwei Feuerwehr-Kräfte verletzt

Ein brennender Dachstuhl hat rund 100 Feuerwehrkräfte gefordert. Das Wetter hat die Löscharbeiten erschwert - und weitere Evakuierungen erfordert.

25.10.2025

Bergstraße

Dachstuhl von Mehrfamilienhaus in Südhessen ausgebrannt

Ein zerstörter Dachstuhl und mehrere durch Löschmittel beschädigte Wohnungen sind die Bilanz eines Feuers in Südhessen. Verletzt wurde niemand, zur Ursache wird noch ermittelt.

25.02.2024