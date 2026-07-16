2. Bundesliga

Darmstadt holt Bielefelds Lannert aus dem Vertrag

Die Lilien verpflichten einen Abwehrspieler, der in der 2. Liga schon viel Erfahrung hat. In Bielefeld lässt man Christopher Lannert schweren Herzens ziehen.

Christopher Lannert (l.): Wechsel zu den Lilien. (Archivbild) Foto: Ulrich Hufnagel/dpa
Christopher Lannert (l.): Wechsel zu den Lilien. (Archivbild)

Darmstadt (dpa) - Abwehrspieler Christopher Lannert wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Arminia Bielefeld zum SV Darmstadt 98. Der Vertrag des 28-Jährigen bei den Ostwestfalen lief ursprünglich noch bis 2027, über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. 

«Wir haben stets betont, dass wir eine gute Balance aus jungen Spielern und Erfahrung brauchen und zudem den deutschen Kern im Kader beibehalten wollten», sagte Lilien-Sportchef Paul Fernie. «Christopher kennt den deutschen Fußball und war nicht umsonst Vizekapitän in Bielefeld, mit seinem Profil passt er sehr gut in unsere Planungen.»

Bielefeld fiel Entscheidung «extrem schwer»

Lannert wurde beim FC Bayern und FC Augsburg ausgebildet und spielte danach für den SC Verl und den TSV 1860 München, bevor er im Sommer 2023 nach Bielefeld wechselte. In der vergangenen Saison bestritt er 28 Spiele in der 2. Bundesliga. «Aufgrund seiner Verdienste in den vergangenen drei Jahren ist mir diese Entscheidung extrem schwergefallen, trotzdem wollten wir ihm keine Steine in den Weg legen», sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

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