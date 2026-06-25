Von der 3. in die 2. Liga

Lilien holen Defensivspezialist Yannik Lührs

Darmstadt 98 verpflichtet einen U20-Nationalspieler aus Hoffenheim, der schon in der Bundesliga für Dortmund debütierte. Was sich die Lilien von ihm versprechen.

Verstärkt Darmstadt 98: der Ex-Dortmunder Yannik Lührs. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Verstärkt Darmstadt 98: der Ex-Dortmunder Yannik Lührs. (Archivbild)

Darmstadt/Zuzenhausen (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat Abwehrspieler Yannik Lührs von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim unter Vertrag genommen. Über die Laufzeit machte der südhessische Fußball-Zweitligist keine Angaben.

«Er war in der vergangenen Saison in Hoffenheim absoluter Leistungsträger und Führungsspieler und hat gezeigt, dass er bereit für diesen Schritt ist. Mit ihm bekommen wir eine weitere spannende Defensivoption», sagte Lilien-Sportchef Paul Fernie über den 22-Jährigen.

Lührs spielte schon für Hannover 96 in der 2. Liga und wechselte 2024 zu Borussia Dortmund. Dort kam er überwiegend in der 3. Liga zum Einsatz, bestritt aber auch drei Partien im Oberhaus. In der abgelaufenen Saison stand Lührs in 33 Begegnungen für Hoffenheim II auf dem Rasen und trug zeitweise die Kapitänsbinde.

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