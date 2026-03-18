Der hessische Landeshaushalt in Zahlen
Der Etat für das Jahr 2026 steht in Zeiten schwächelnder Konjunktur und rückläufiger Steuereinnahmen unter erheblichem Spardruck.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Eckdaten zum hessischen Landeshaushalt 2026 in Zahlen:
Gesamtausgaben (bereinigt): 40,14 Mrd. Euro
darunter:
- Personalausgaben 15,06 Mrd. Euro
- Investitionen 3,73 Mrd. Euro
- Kommunaler Finanzausgleich 7,4 Mrd. Euro
Gesamteinnahmen (bereinigt): 37,34 Mrd. Euro
darunter:
- Steuereinnahmen 28,04 Mrd. Euro
- Nettokreditaufnahme 1,86 Mrd. Euro