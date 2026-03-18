Landtag

Der hessische Landeshaushalt in Zahlen

Der Etat für das Jahr 2026 steht in Zeiten schwächelnder Konjunktur und rückläufiger Steuereinnahmen unter erheblichem Spardruck.

Die diesjährigen Gesamteinnahmen liegen laut Planung bei 37,3 Milliarden und die gesamten Ausgaben bei 40,1 Milliarden Euro. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die diesjährigen Gesamteinnahmen liegen laut Planung bei 37,3 Milliarden und die gesamten Ausgaben bei 40,1 Milliarden Euro. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Eckdaten zum hessischen Landeshaushalt 2026 in Zahlen:

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gesamtausgaben (bereinigt): 40,14 Mrd. Euro

darunter: 

  • Personalausgaben 15,06 Mrd. Euro
  • Investitionen 3,73 Mrd. Euro
  • Kommunaler Finanzausgleich 7,4 Mrd. Euro

Gesamteinnahmen (bereinigt): 37,34 Mrd. Euro

darunter: 

  • Steuereinnahmen 28,04 Mrd. Euro
  • Nettokreditaufnahme 1,86 Mrd. Euro

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Landeshaushalt 2026: FDP will Regierungspräsidien abschaffen
Landesfinanzen

Landeshaushalt 2026: FDP will Regierungspräsidien abschaffen

Mehr Geld für sozial benachteiligte Schüler und Stellenstreichungen in Ministerien: Die FDP-Opposition präsentiert Reformvorschläge zu Hessens Haushalt 2026. Wie sehen sie im Detail aus?

04.03.2026

Grüne wollen im Landeshaushalt Bildung und Wohnen stärken
Finanzen

Grüne wollen im Landeshaushalt Bildung und Wohnen stärken

Die Grünen im hessischen Landtag fordern mehr Geld für Kitas, Schulen, Wohnen, Nahverkehr und Klimaschutz. Wie wollen sie das finanzieren?

26.01.2026

Landtag verabschiedet Landeshaushalt 2025
Haushaltsdebatte

Landtag verabschiedet Landeshaushalt 2025

Der Etat steht unter strengen Sparvorgaben, die Rücklagen werden fast vollständig verbraucht. Der Ausblick des Finanzministers für den Haushalt 2026 sieht nicht rosig aus.

26.03.2025

Landtag will Landeshaushalt 2025 verabschieden
Finanzen

Landtag will Landeshaushalt 2025 verabschieden

Kriselnde Wirtschaft, sinkende Einnahmen: Der Finanzminister hat Hessen auf einen Sparkurs eingeschworen. Laut Opposition wird an falscher Stelle gekürzt. Nun soll über den Etat abgestimmt werden.

26.03.2025

Hessens Parlament debattiert über Sparhaushalt 2025
Landtag

Hessens Parlament debattiert über Sparhaushalt 2025

Lahmende Wirtschaft, sinkende Steuereinnahmen: Der Landeshaushalt 2025 steht unter Spardruck. Kürzungen sind oft unpopulär - das dürfte auch die Diskussion im Landtag prägen.

10.12.2024