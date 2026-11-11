DFB-Kicker Treu und das Trikot-Abkommen mit seiner Freundin

Herzogenaurach (dpa) - Philipp Treu hat mit einem Lächeln für Aufklärung im Fall seines Debüt-Trikots als Fußball-Nationalspieler gesorgt. Sein erstes Länderspiel-Dress hatte der 25 Jahre alte Profi des SC Freiburg nach dem 1:1 gegen die Niederlande Ende September wie einen Schatz in einer schwarzen Tüte aus der Arena in Amsterdam getragen.

Das schwarze Shirt mit der Nummer 13 sollte bei ihm daheim einen ganz besonderen Platz bekommen. Aber wo? Eine Idee hatte Treu spontan: «Vielleicht im Wohnzimmer. Da muss ich die Freundin mal fragen, ob es da hängen darf.»

Foto: Federico Gambarini/dpa Sein schwarzes Premieren-Trikot aus dem Spiel gegen die Niederlande hat Philipp Treu (r) gut aufbewahrt.

Vor seinem nun schon vierten Länderspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad gegen Serbien klärte der Außenverteidiger das Trikot-Rätsel auf dem DFB-Podium in Herzogenaurach auf. «Es hat schon Wellen geschlagen mit dem Trikot», bemerkte er lachend zur Einführung.

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Daheim auf der Kleiderstange