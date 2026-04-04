Kriminalität

Dieb bedroht Mitarbeiter mit Skalpell am Frankfurter Airport

Ein Drogeriemitarbeiter kontrolliert einen Mann, der dort gestohlen haben soll. Der Mann zückt kurzerhand ein Skalpell. Wenig später wird er festgenommen.

Mehrere Strafverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Mehrere Strafverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Ladendiebstahl soll am Frankfurter Flughafen den Mitarbeiter einer Drogerie, der ihn beobachtet hatte, mit einem Skalpell bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde er festgenommen. Der 27-Jährige habe nach ersten Ermittlungen in mehreren Geschäften am Flughafen gestohlen, darunter in einem Kiosk, einer Drogerie und einer Apotheke. Die Beamten kontrollierten ihn und fanden dabei das Diebesgut, das sie den Geschäften zuordnen konnten.

Nun müsse sich der 27-Jährige in mehreren Strafverfahren verantworten, teilten die Beamten mit. Er sei vorläufig festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt gebracht worden.

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