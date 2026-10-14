Drei Autos ineinander gefahren - Frau schwer verletzt
Eine junge Frau kommt mit dem Wagen von ihrer Fahrspur ab, es passiert ein größerer Unfall. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, um einen mutmaßlich beteiligten Lkw zu finden.
Gründau-Rothenbergen (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Wagen auf der Autobahn 66 im Main-Kinzig-Kreis ist eine 43 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Autofahrerin sowie ein ihr nachfolgender 30-Jähriger und dessen gleichaltrige Beifahrerin erlitten am Dienstagabend leichte Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Die Beamten suchen nach einem Lastwagen, der nach dem Unfall in Fahrtrichtung Hanau weitergefahren sein soll, ohne anzuhalten.
Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verlor die 18-Jährige beim Auffahren auf die Autobahn an der Anschlussstelle Gründau-Rothenbergen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen eine Betonleitwand. Auf der Hauptfahrbahn habe sie dadurch die 43-Jährige im zweiten Wagen ausgebremst, hieß es.
Polizei sucht am Unfall beteiligten Lkw
Ein nachfolgender Lkw sei daraufhin nach links ausgewichen, habe mutmaßlich den von hinten heranrollenden 30-jährigen Autofahrer übersehen und seine Fahrt fortgesetzt. Durch das Ausweichmanöver des Lastwagens versuchte wiederum der Autofahrer einer Kollision zu entgehen und stieß dadurch mit dem Auto der 43-Jährigen zusammen. Deren Auto wurde auf das verunglückte Fahrzeug der 18-Jährigen geschoben.
Rettungskräfte brachten alle vier Verletzten in Krankenhäuser. Gegen den bislang unbekannten Lastwagenfahrer wird wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise.