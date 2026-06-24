Drei Fahrzeuge von Flammen zerstört

Rastatt (dpa/lsw) - In einem Parkhaus in Rastatt sind drei Fahrzeuge in Brand geraten und komplett zerstört worden. Ein viertes Gefährt wurde durch die Hitze beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Ein Modehaus über der Garage wurde nach dem Feueralarm geräumt, das Feuer ging aber nicht auf das Geschäft über. Menschen wurden nicht verletzt. Wie viele sich zum Zeitpunkt des Brandes am Vormittag im Gebäude befanden, teilte die Polizei nicht mit. Die Ursache war zunächst unklar. Wegen der Löscharbeiten wurden die Straßen in der Umgebung gesperrt.