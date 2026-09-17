Aus dem Zweiten Weltkrieg

Drei Fliegerbomben gefunden: B10 wird gesperrt

Drei weitere Fliegerbomben wurden im Pfuhler Ried bei Neu-Ulm gefunden. Sie sollen am 24. September entschärft werden. Welche Einschränkungen zur Entschärfung erwartet werden.

Rund um die Fundstellen der Blindgänger wird ein etwa 1000 Meter großer Sicherheits- und Evakuierungsbereich eingerichtet. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Rund um die Fundstellen der Blindgänger wird ein etwa 1000 Meter großer Sicherheits- und Evakuierungsbereich eingerichtet. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Bei Sondierungsarbeiten im Pfuhler Ried in Neu-Ulm sind drei weitere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sollen am Donnerstag (24. September) entschärft werden, wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte. Dafür werde rund um die Fundstellen ein etwa 1.000 Meter großer Sicherheits- und Evakuierungsbereich eingerichtet.

Bundesstraße, Firmen und Anwohner laut Stadt betroffen

Ab 20.45 Uhr gelte am Tag der Entschärfung für das Evakuierungsgebiet ein Aufenthaltsverbot. Alle darin liegenden Gebäude, Straßen und Wege müssten ab diesem Zeitpunkt verlassen werden. Auch die Bundesstraße 10 werde zur Entschärfung gesperrt. Insgesamt seien rund 40 ansässige Firmen und 20 Anwohner von der Maßnahme betroffen. Die Stadtverwaltung informiere alle Betroffenen rechtzeitig über die erforderlichen Maßnahmen.

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