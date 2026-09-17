Drei Fliegerbomben gefunden: B10 wird gesperrt

Neu-Ulm (dpa) - Bei Sondierungsarbeiten im Pfuhler Ried in Neu-Ulm sind drei weitere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sollen am Donnerstag (24. September) entschärft werden, wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte. Dafür werde rund um die Fundstellen ein etwa 1.000 Meter großer Sicherheits- und Evakuierungsbereich eingerichtet.