Drei Schwerverletzte nach Frontalcrash auf B457
Am frühen Morgen kommt es auf einer Bundesstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Was ist zu dem Unfall bisher bekannt?
Hain-Gründau (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 457 im Main-Kinzig-Kreis schwer verletzt worden. Zwei Autos seien am frühen Morgen zwischen Hain-Gründau und Vonhausen frontal zusammengestoßen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen.
Nähere Angaben zu den Verletzten und dem genauen Unfallhergang wurden zunächst nicht bekannt. Auch die Unfallursache ist den Angaben zufolge noch unklar.