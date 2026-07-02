Drei Tote nach Überholmanöver - Autofahrer vor Gericht
Ein schnelles Überholmanöver, drei Tote und Schwerverletzte: Mehr als ein Jahr nach einem verheerenden Frontalzusammenstoß muss sich ein Autofahrer vor Gericht verantworten.
Balingen (dpa/lsw) - Ein missglücktes Überholmanöver, Tote, Schwerverletzte, eine Bundesstraße übersät mit Trümmerteilen: Ein 33 Jahre alter Autofahrer soll laut Staatsanwaltschaft für diesen verheerenden Unfall bei Haigerloch im März des vergangenen Jahres verantwortlich sein. Deswegen steht er nun vor dem Amtsgericht Balingen (beide Zollernalbkreis) unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.
Kollision mit Transporter mit verheerendem Ausgang
Am 8. März 2025 hatte der Angeklagte laut Anklage bei einem Überholversuch die Kontrolle über seinen Mustang verloren und war in einen entgegenkommenden Transporter geprallt.
Der 44 Jahre alte Fahrer des Transporters sowie zwei Mitfahrer starben infolge der Verletzungen, die sie bei dem Unfall auf der Bundesstraße 463 erlitten. Der 33-Jährige und sein Mitfahrer wurden schwer verletzt. Dem Deutschen wird deshalb auch fahrlässige Körperverletzung dreier Menschen sowie Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen.
Beschuldigter schweigt zu den Vorwürfen
Der 33-Jährige soll unter grober Außerachtlassung der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt gehandelt haben, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. «Dies hatte zur Folge, dass der Angeschuldigte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dieses ins Schleudern geriet.» Laut Anklage soll der damals 32-Jährige trotz eines bereits überholenden Autos abrupt ausgeschert und stark beschleunigt haben. Der 33-Jährige schwieg bisher zu den Vorwürfen. Bisher ist nur ein Verhandlungstermin anberaumt worden.