Drei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Auto und U-Bahn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer U-Bahn in Frankfurt sind drei Menschen leicht verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich um Fahrgäste der U-Bahn, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bog die 79-jährige Autofahrerin bei dem Unfall am Donnerstagmittag an einer Kreuzung nach links ab. Das ist nach Angaben der Polizei an dieser Stelle jedoch verboten.

Beim Abbiegen sei die Autofahrerin mit der U-Bahn kollidiert. Der U-Bahn-Fahrer habe den Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht verhindern können. Die Polizei ermittelt nun, was die Ursache des Unfalls gewesen sein könnte.