E-Scooter-Fahrer schwer verletzt gefunden - Zeugen gesucht
Ein 46 Jahre alter Mann wird mit Verletzungen auf einer Straße gefunden. Er soll zuvor von seinem E-Scooter gestürzt sein. Was weiß die Polizei zum Unfallhergang?
Hainburg (dpa/lhe) - Mutmaßlich bei einem Sturz von seinem E-Scooter ist ein Mann auf der Landesstraße 3065 im Landkreis Offenbach schwer verletzt worden. Der 46-Jährige sei am Freitagabend zwischen Seligenstadt und Hainburg gefunden worden, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.
Man gehe derzeit davon aus, dass der Mann gegen 23.20 Uhr zu schnell unterwegs gewesen sei. Anschließend sei er gestürzt, hieß es. Hinweise auf die Beteiligung anderer Fahrzeuge an dem Unfall gibt es den Angaben zufolge derzeit nicht. Die genaue Ursache werde nun ermittelt, so die Einsatzkräfte. Die Polizei sucht nun Zeugen.