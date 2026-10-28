Zeugen gesucht

E-Scooter-Verkauf endet mit Attacke auf 15-Jährigen

Zwei junge vermeintliche Käufer eines E-Scooters wollen einem 15-Jährigen das Gefährt bei der Übergabe stehlen. Als das scheitert, eskaliert die Lage. Passanten greifen ein.

Ein Jugendlicher wurde mit Reizgas und Faustschlägen attackiert. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa
Ein Jugendlicher wurde mit Reizgas und Faustschlägen attackiert. (Symbolfoto)

Heubach (dpa/lsw) - Eigentlich wollte er nur seinen E-Scooter verkaufen - dann aber wurde ein Jugendlicher von zwei minderjährigen vermeintlichen Interessenten geschlagen und mit Reizgas besprüht. Wie die Polizei berichtete, hatte sich der 15 Jahre alte Besitzer am Dienstagabend auf einem Discounter-Parkplatz in Heubach (Ostalbkreis) mit zwei mutmaßlich erst 12 bis 13 Jahre alten Jungen für die Übergabe des Fahrzeugs verabredet. Die beiden Jungen versuchten dann aber, den Scooter zu stehlen und schlugen mit Fäusten auf den 15-Jährigen ein, als dies nicht gelang. Danach sprühten sie ihm eine reizende Flüssigkeit ins Gesicht. Als Passanten dazwischengingen, flüchteten die Angreifer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall am Bahnhof
Unfälle

E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall am Bahnhof

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto flüchtet ein E-Scooter-Fahrer mit seinem beschädigten Fahrzeug auf dem Arm. Die Polizei sucht Zeugen.

12.08.2026

Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer – Polizei sucht Zeugen
Unfälle

Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer – Polizei sucht Zeugen

Ein 19-Jähriger wird mit schweren Verletzungen im Rheingau-Taunus-Kreis neben seinem E-Scooter entdeckt - ist er gestürzt oder war noch ein weiteres Fahrzeug beteiligt? Die Polizei ermittelt.

12.06.2026

Viernheim: Kriminelle stehlen E-Scooter
Kriminalität

Viernheim: Kriminelle stehlen E-Scooter

In der Viernheimer Rathausstraße ist ein E-Scooter gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

30.10.2025

Viernheim: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall mit verletztem 90-Jährigen 
Zeugen gesucht

Viernheim: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall mit verletztem 90-Jährigen 

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter ist ein 90-Jähriger in Viernheim verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Verursacher - dabei soll es sich um ein Kind oder einen Jugendlichen handeln.

23.03.2025

Hemsbach: Trio klaut Zigarettenautomat aus Kiosk – Zeugen gesucht
Blaulicht

Hemsbach: Trio klaut Zigarettenautomat aus Kiosk – Zeugen gesucht

Unbekannte stehlen einen Zigarettenautomaten aus einem Kiosk in Hemsbach und flüchten in einem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

13.01.2025