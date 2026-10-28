E-Scooter-Verkauf endet mit Attacke auf 15-Jährigen
Zwei junge vermeintliche Käufer eines E-Scooters wollen einem 15-Jährigen das Gefährt bei der Übergabe stehlen. Als das scheitert, eskaliert die Lage. Passanten greifen ein.
Heubach (dpa/lsw) - Eigentlich wollte er nur seinen E-Scooter verkaufen - dann aber wurde ein Jugendlicher von zwei minderjährigen vermeintlichen Interessenten geschlagen und mit Reizgas besprüht. Wie die Polizei berichtete, hatte sich der 15 Jahre alte Besitzer am Dienstagabend auf einem Discounter-Parkplatz in Heubach (Ostalbkreis) mit zwei mutmaßlich erst 12 bis 13 Jahre alten Jungen für die Übergabe des Fahrzeugs verabredet. Die beiden Jungen versuchten dann aber, den Scooter zu stehlen und schlugen mit Fäusten auf den 15-Jährigen ein, als dies nicht gelang. Danach sprühten sie ihm eine reizende Flüssigkeit ins Gesicht. Als Passanten dazwischengingen, flüchteten die Angreifer. Die Polizei sucht nach Zeugen.