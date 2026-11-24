Ostrach (dpa/lsw) - Bei einer Verpuffung an einer Biogasanlage bei Ostrach (Kreis Sigmaringen) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen war es wohl bei Schweißarbeiten zu der Verpuffung gekommen. Eine Rauchwolke war über die Anlage hinaus zu sehen. Details zu dem Vorfall waren zunächst unklar.