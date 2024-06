Ein Stück Europa steckt in vielen Projekten in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bildung und Wissenschaft, Wirtschaft und Naturschutz - Europa steckt in zahlreichen Lebenszusammenhängen in Hessen. Die europäische Regulierung habe enorme Auswirkung auf nahezu alle Lebensbereiche gewonnen, erklärt Hessens Europaminister Manfred Pentz (CDU) anlässlich der bevorstehenden Europawahl - von den Finanzmarktvorschriften bis zur Bodenverkehrsrichtlinie.

Aber auch zahlreiche konkrete Projekte werden dank EU-Fördermitteln ermöglicht. Aus dem Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE) etwa stehen dem Bundesland für die Förderperiode 2021 bis 2027 Mittel in Höhe von 249 Millionen Euro zur Verfügung. Er ist aber nur einer von mehreren Fonds und Programmen. Hier einige Beispiele für EU-Förderung:

17-Jährige mit Führerschein dürfen mit Begleitung Erwachsener auch in Hessen schon Auto fahren, bisher aber nicht wählen. Das ändert sich in einem Fall. Ein Minister spricht von einem Überlebenskampf.

Europaminister ruft zur Teilnahme an Europawahl auf

Europaminister ruft zur Teilnahme an Europawahl auf

Minister Pentz kann sich vorstellen, dass bei der jetzigen EU-Wahl mehr Hessen ihre Kreuzchen machen als vor fünf Jahren. Welche besondere Rolle spielt das Bundesland aus seiner Sicht in Europa?

Im April hatten sieben exzellente hessische Forschende aus Marburg, Frankfurt und Darmstadt bei der aktuellen Ausschreibung der sogenannten Advanced Grants des Europäischen Forschungsrates EU-Mittel in Höhe von insgesamt rund 17,8 Millionen Euro eingeworben. Diese prestigeträchtigen Advanced Grants erlauben Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern mit ihren Teams die Realisierung Grundlagenforschung- Projekten. Die Förderung beläuft sich jeweils auf bis zu 2,8 Millionen Euro pro Grant und gilt bis zu fünf Jahre.

Ein besonders wichtiges Thema ist die EU-Wahl auch für die Europaschulen in Hessen. Vor 32 Jahren rief das Bundesland das Schulentwicklungsprogramm «Hessische Europaschulen» ins Leben. Anfangs nur mit fünf Gesamtschulen, heute dagegen mit 34 Bildungseinrichtungen, wie das Kultusministerium in Wiesbaden der dpa mitteilt.

Dazu zählen vier Grund- und 13 Gesamtschulen, neun Gymnasien, sieben berufsbildende Schulen sowie das Europa-Studienseminar für berufliche Schulen in Gießen. Rund 30 weitere Bildungsstätten in Hessen haben ihr Interesse bekundet, ebenfalls Europaschule zu werden. Diese Einrichtungen legen laut Kultusministerium besonderen Wert auf Fremdsprachen, auch der Schüleraustausch stehe im Fokus.

Mit Mitteln des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von rund einer Million Euro hat die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) auf ihrem Gießener Campus ein bisher ungenutztes Wärme-Potenzial aus Abwasser erschlossen. Innerhalb eines Jahres wurde eine innovative Abwasserwärmenutzungsanlage geplant und installiert. Diese Anlage nutzt Abwasser aus dem städtischen Kanal, pumpt es in einen Wärmetauscher im Gebäude und leitet die Feststoffe zurück in den Kanal.