Flucht vor Polizei

Einbrecher rammt zwei Streifenwagen - Polizist verletzt

Ein Handydieb liefert sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt durch Mannheim. Dann kracht es - nicht nur einmal.

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat in Mannheim Totalschaden an einem Streifenwagen verursacht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein mutmaßlicher Einbrecher hat in Mannheim Totalschaden an einem Streifenwagen verursacht. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein mutmaßlicher Einbrecher und Handydieb hat in Mannheim auf seiner Flucht gleich zwei Streifenwagen gerammt. Wie die Polizei mitteilte, soll der 19-Jährige Mobiltelefone im hohen sechsstelligen Eurowert gestohlen haben. Streifenbeamten hatten den ihn am frühen Morgen in flagranti erwischt, nachdem Anwohner einen Einbruch in einem Mobilfunkgeschäft gemeldet hatten. Der Mann wollte darauf in einem Lieferwagen flüchten und rammte beim Losfahren einen Streifenwagen. Ein Polizist verletzte sich leicht, am Polizeiauto entstand Totalschaden. 

Auf der Flucht stieß der mutmaßliche Täter gegen einen weiteren Streifenwagen. Wie genau es dazu kam und welcher Schaden entstand, war zunächst unklar. Schließlich hielt der junge Mann in einem Gewerbegebiet an, Polizisten nahmen ihn fest. Das Diebesgut aus dem Mobilfunkgeschäft war im Lieferwagen. Ob er Komplizen hatte, muss noch ermittelt werden. Er sollte am Mittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

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