Einsatzkräfte finden tote Frau bei Löscharbeiten in Mannheim
Eine Gaststätte in Mannheim ist beim Brandausbruch geschlossen, dennoch finden Einsatzkräfte dort eine tote Frau. Ein Verbrechen ist laut Polizei nicht ausgeschlossen.
Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einer Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt ist bei Löscharbeiten eine Frauenleiche gefunden worden. Die Tote wurde in der Gaststätte entdeckt, die während des Ausbruchs des Brandes geschlossen gewesen war, teilte die Polizei mit. Die Brandursache ist demnach noch unklar. Ein Verbrechen sei nicht auszuschließen, sagte ein Sprecher.
Laut Polizei wurden Anwohner des betroffenen Gebäudes und des Nachbargebäudes im Zuge der Löscharbeiten evakuiert. Sie konnten mittlerweile zurück in ihre Wohnungen, das Feuer sei gelöscht, hieß es. Nach Angaben der Polizei gab es keine weiteren Verletzten. Derzeit sichert die Kriminaltechnik Spuren, hieß es in der Mitteilung. Das Fachdezernat ermittelt unter anderem zur Brand- und Todesursache.
Polizei: Keine Hinweise auf Zusammenhang mit «Daltons»
Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit der kriminellen Organisation «Daltons», sagte ein Sprecher. Im September hatten Staatsanwaltschaft und Polizei Mannheim mitgeteilt, dass hinter mehreren Bränden im Frühsommer in Mannheim nach Ansicht der Ermittlungsbehörden die international agierende kriminelle Organisation «Daltons» steht.
Die Brandstiftungen standen demnach im Zusammenhang mit Schutzgeldforderungen gegenüber türkischen und türkischstämmigen Geschäftsleuten in Mannheim und Umgebung. Bis dahin wurden laut den Ermittlern sechs Verdächtige in Mannheim, Frankfurt, Duisburg, Borna und Leipzig festgenommen. Alle sollen ausführende Akteure gewesen sein, die im Auftrag der «Daltons» gehandelt hatten.