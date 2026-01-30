Eintracht Frankfurt hofft auf Wende bei Schmitt's Finale

Frankfurt (dpa/lhe) - Sein vermutlich vorerst letztes Spiel als Bundesliga-Trainer von Eintracht Frankfurt will Dennis Schmitt mit einem Sieg beenden und die Hessen in Reichweite zu den internationalen Plätzen halten. «Das Spiel ist mir brutal wichtig», sagte der 32-Jährige vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer 04 Leverkusen. Er empfinde Vorfreude, es gelte aber, ruhig und konzentriert zu bleiben. «Wir können mit einem guten Spiel einen großen Schritt nach vorn machen.»

In den bisherigen drei Partien seit seiner Amtsübernahme musste Schmitt ausnahmslos Niederlagen hinnehmen. Seit dem 14. Spieltag im Dezember warten die Hessen wettbewerbsübergreifend auf einen Erfolg, sind in der Bundesliga auf Rang acht abgerutscht und drohen, den Anschluss nach oben zu verlieren. In der Champions League unter der Woche gegen Tottenham Hotspur habe er trotz der Niederlage Fortschritte erkannt. «Wir wollen daran anknüpfen, wo wir dort aufgehört haben und hoffen auf ein besseres Ergebnis», sagte Schmitt.