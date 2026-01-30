Bundesliga

Schmitt-Finale in Frankfurt: Wende oder erneute Niederlage?

Für Dennis Schmitt ist es wohl die letzte Partie als Interimscoach. Nach drei Niederlagen hofft er, Eintracht Frankfurt mit einem Erfolgserlebnis an den neuen Trainer übergeben zu können.

Dennis Schmitt hofft mit Eintracht endlich auf einen Sieg. Foto: Uwe Anspach/dpa
Dennis Schmitt hofft mit Eintracht endlich auf einen Sieg.

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Druck vor seinem vermutlich letzten Spiel als Trainer von Eintracht Frankfurt ist groß. Dennoch strahlt Dennis Schmitt weiterhin Ruhe und Gelassenheit aus. «Es bringt ja nichts, wenn wir emotional durch die Gegend rennen und jedem erzählen, wie wichtig das Spiel ist. Das wissen wir. Uns ist völlig klar, wie wichtig das Spiel ist», sagte der Eintracht-Interimscoach vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer 04 Leverkusen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bei einer Niederlage gegen die Werkself würden die Hessen den Anschluss an die internationalen Startplätze verlieren. Dies ist Schmitt bewusst. Er möchte das Team möglichst mit einem Erfolg an den neuen Trainer übergeben und empfinde Vorfreude, weil man auf dem richtigen Weg sei. «Es gilt aber, ruhig und konzentriert zu bleiben. Wir können mit einem guten Spiel einen großen Schritt nach vorn machen», erklärte der 32-Jährige.

Schmitt: «Ergebnisse wichtig»

In den bisherigen drei Partien seit seiner Amtsübernahme musste Schmitt ausnahmslos Niederlagen hinnehmen. Seit dem 14. Bundesliga-Spieltag im Dezember warten die Hessen wettbewerbsübergreifend auf einen Erfolg, sind in der Bundesliga auf Rang acht abgerutscht.

«Als Spieler und Trainer sind Ergebnisse das Wichtigste und wenn wir nicht das Ergebnis erzielen, was wir uns wünschen, sind wir enttäuscht nach dem Spiel», sagte Schmitt. Seine Aufgabe sei es, alles genau zu analysieren und klar anzusprechen, was er gemacht habe. 

Können Kaua Santos und seine Frankfurter Teamkollegen endlich mal wieder jubeln? Foto: Uwe Anspach/dpa
Können Kaua Santos und seine Frankfurter Teamkollegen endlich mal wieder jubeln?

«Wir haben in unserer Analyse gesehen, dass wir in jedem Spiel Fortschritte gemacht haben. Wir haben das Gefühl, dass die Jungs noch mal einen Tick enger zusammengerückt sind, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist und die Überzeugung da ist», betonte er. 

Schmitt optimistisch: «Sehe Fortschritte»

Optimistisch stimmte Schmitt, dass die Mannschaft zuletzt wieder kompakter stand und besser gegen den Ball gearbeitet hat. Auch die Qualität der Trainingseinheiten sei von Tag zu Tag besser geworden. Selbst aus der Niederlage unter der Woche in der Champions League gegen Tottenham zog er positive Schlüsse. «Wir wollen daran anknüpfen, wo wir dort aufgehört haben und hoffen auf ein besseres Ergebnis. Wir sind positiv und freuen uns auf das Spiel. Es kann ein sehr spannender Fight werden», sagte Schmitt. 

Kalimuendo, Kristensen und Doan zurück in der Startelf?

Bei der Aufstellung ließ er sich nicht in die Karten schauen. Einige Wechsel sind durchaus denkbar. Der international nicht spielberechtigte Arnaud Kalimuendo wird höchstwahrscheinlich wieder in den Sturm zurückkehren, auch Rasmus Kristensen sollte rechtzeitig fit und gesetzt sein. Nach seiner Pause dürfte auch Ritsu Doan wieder von Beginn an spielen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eintracht Frankfurt hofft auf Wende bei Schmitt's Finale
Bundesliga

Eintracht Frankfurt hofft auf Wende bei Schmitt's Finale

Nach dem Wochenende wird bei Eintracht Frankfurt aller Voraussicht nach der neue Trainer übernehmen. In seinem letzten Spiel will Interimscoach Schmitt endlich die Wende schaffen.

vor 1 Stunde

Erstes Spiel ohne Toppmöller: Eintracht unter Druck
Champions League

Erstes Spiel ohne Toppmöller: Eintracht unter Druck

Die erste Bewährungsprobe für Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt hat es in sich. In Baku sind die Frankfurter zum Sieg verdammt.

21.01.2026

Eintrachts Trainersuche: Dennis Schmitt - und dann?
Frankfurt nach Toppmöller

Eintrachts Trainersuche: Dennis Schmitt - und dann?

Die Verpflichtung des neuen Chefcoaches muss sitzen, wenn Eintracht Frankfurt auch in der kommenden Saison international spielen will. Vorübergehend hat ein Trio das Vertrauen.

19.01.2026

Eintracht auf Trainersuche: Nur ein Spiel für Schmitt?
Fußball-Bundesliga

Eintracht auf Trainersuche: Nur ein Spiel für Schmitt?

Für Eintracht Frankfurt geht es um viel in dieser Woche, ein neuer Chefcoach soll her. Sportchef Krösche beschreibt das Anforderungsprofil.

19.01.2026

Klares 0:3 beim HSV: Wehen Wiesbaden kassiert Niederlage
2. Bundesliga

Klares 0:3 beim HSV: Wehen Wiesbaden kassiert Niederlage

Der Hamburger SV verabschiedet sich mit einem Erfolg in die Länderspielpause - zum richtigen Zeitpunkt. Nach zwei Niederlagen schlägt der Aufstiegsanwärter Wiesbaden und beendet das Krisengerede.

17.03.2024