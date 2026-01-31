Bundesliga

Eintracht Frankfurt hofft auf Wende bei Schmitts Finale

In seinem vermutlich letzten Spiel als Interimscoach von Eintracht Frankfurt hofft Dennis Schmitt auf einen Erfolg. Gegner Leverkusen kommt mit Selbstvertrauen aus der Champions-League.

Dennis Schmitt hofft mit Eintracht endlich auf einen Sieg. Foto: Uwe Anspach/dpa
Frankfurt (dpa/lhe) - Dennis Schmitt will sich mit einem Erfolg als Interimscoach von Eintracht Frankfurt verabschieden und die Hessen weiter in Schlagdistanz zu den internationalen Startplätzen halten. Dafür muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der direkte Kontrahent Bayer 04 Leverkusen geschlagen werden. Er empfinde Vorfreude auf das «brutal wichtige Spiel», sagte Schmitt. Schließlich könne man mit einem guten Spiel einen großen Schritt nach vorn machen.

Bisher ist der 32-Jährige mit der Eintracht noch kein Spiel gewonnen. Seit seiner Amtsübernahme gab es drei Niederlagen. Seit dem 14. Spieltag im Dezember warten die Hessen, die in der Bundesliga auf Rang acht abgerutscht sind, wettbewerbsübergreifend auf einen Erfolg. Das soll sich nun ändern. Optimistisch stimmen ihn die Fortschritte in den letzten Spielen. 

Denkbar ist, dass er seine Startelf erneut durcheinanderwirbelt. Der international nicht spielberechtigte Arnaud Kalimuendo wird wohl wieder in die Sturmspitze zurückkehren, auch Rasmus Kristensen und Ritsu Doan sind wieder Kandidaten für einen Platz in der Startelf.

