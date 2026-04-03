Nach Aus im Halbfinale

Eintracht-Frauen trotzig - «Die besseren Fußballerinnen»

Das Europapokal-Aus gegen BK Häcken setzt den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt zu. Stürmerin Freigang schätzt das eigene Team nach dem Aus als deutlich stärker ein.

Freigang und die Eintracht schafften es nicht ins Finale. Foto: Heiko Becker/dpa
Freigang und die Eintracht schafften es nicht ins Finale.

Göteborg (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Fußballerinnen gehen nach dem Europapokal-Aus mit Missmut und großer Enttäuschung in die anstehende Osterpause. «Wir haben die Qualität in so einem Wettbewerb ins Finale zu kommen. Wir haben klar gegen den Gegner gewonnen, der sehr engagiert war. Wir sind die besseren Fußballerinnen, davon bin ich fest überzeugt. Deshalb tut es weh», sagte Stürmerin Laura Freigang.

Die Hessinnen siegten am Donnerstagabend zwar mit 1:0 im Halbfinal-Rückspiel bei BK Häcken, schafften nach der 0:3-Heimschlappe aber nicht mehr den Sprung ins ersehnte Endspiel des Europa Cups. «Es fällt uns gerade schwer, stolz zu sein», sagte Freigang. Das 1:0 fühle sich nicht wie ein Sieg an.

Trainer Arnautis: «Es soll jeder trauern»

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Nicole Anyomi hatte in der 31. Minute für die Eintracht getroffen und die Hoffnung auf eine Aufholjagd entfacht. Die Frankfurterinnen konnten ihre Dominanz allerdings nicht zu weiteren Toren nutzen. 

Nach der Länderspielpause steht erst am 26. April das nächste Pflichtspiel an, dann in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. 

«Wir waren in beiden Spielen hoch dominant. Leider hat das Ergebnis eine andere Sprache gesprochen. Es soll jeder auch trauern, ich auch», berichtete Trainer Niko Arnautis nach den beiden Vergleichen mit dem schwedischen Meister. Häcken bekommt es in den zwei Finalduellen mit dem nationalen Rivalen Hammarby IF zu tun.

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