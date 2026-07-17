Nächtlicher Einsatz

Elektroauto brennt – Feuerwehr rettet Familie mit Drehleiter

In Wiesbaden gerät ein Elektroauto in Brand – eine Familie kann das Haus nicht mehr verlassen.

Im Korb einer Drehleiter gelangte die Familie ins Freie. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa
Im Korb einer Drehleiter gelangte die Familie ins Freie. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen eines brennenden Elektroautos musste die Feuerwehr eine Familie mit einer Drehleiter aus einem Dachgeschoss retten. Die Rettungskräfte wurden in der Nacht zum Freitag zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus im Wiesbadener Stadtteil Naurod gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr eintrafen, stand ein Elektrofahrzeug unmittelbar neben dem Hauseingang in Brand, wie die Feuerwehr berichtete. 

«Beherzte Anwohner hatten die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit Hilfe einer Handwerkerleiter aus ihrer Wohnung in Sicherheit gebracht», schildert die Feuerwehr das Geschehen. «Die Bewohner der Dachgeschosswohnung machten sich an einem Fenster bemerkbar und konnten das Gebäude aufgrund des Brandes nicht verlassen.» 

Mit einer Drehleiter brachte die Berufsfeuerwehr unter Atemschutz die Familie aus der Dachgeschosswohnung ins Freie. Der Brand selbst konnte innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

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