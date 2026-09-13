Fußball-Bundesliga

Entwarnung bei Stiller: VfB-Taktgeber zieht sich Prellung zu

Angelo Stiller wird in Hoffenheim nach einem Zusammenprall ausgewechselt. Nach der Ungewissheit über die Verletzung des Stuttgarter Leistungsträgers ist nun die Diagnose da.

Angelo Stiller musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Foto: Uwe Anspach/dpa
Angelo Stiller musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Sinsheim/Stuttgart (dpa/lsw) - Mittelfeldspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart hat sich bei seinem Zusammenprall im Hoffenheimer Strafraum nicht schwerer verletzt. Der 25-Jährige habe Glück und Unglück gehabt und nicht mehr als eine Prellung erlitten, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem 1:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim mit. 

Stiller war am Samstag in der 35. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Rund zehn Minuten zuvor war er nach einem Zusammenstoß zunächst liegengeblieben. Am Knie hatte er das Knie von TSG-Verteidiger Ozan Kabak abbekommen. Zunächst spielte Stiller nach einer Behandlung weiter, signalisierte aber wenig später doch, dass er ausgewechselt werden wolle. 

«Ich habe nur gehört, dass er ein Hämatom hat am Knie, das ihn beeinträchtigt hat», hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Schlusspfiff berichtet. «Ich weiß jetzt nicht, wie dramatisch es ist.» Als dramatisch erwies sich die Diagnose nun nicht. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schiedsrichter-Entscheidung für Hoeneß nicht nachvollziehbar

Hoeneß war in der Szene ebenso wie VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth irritiert, dass es keinen Elfmeter gab und der Videobeweis nicht zum Einsatz kam. «Das ist ein Foulspiel», urteilte Hoeneß, der sich die Wiederholung der Bilder angeschaut hatte. «Du siehst sofort, wie sein Knie wegschlackert, und es gibt keine Verzögerung zwischen Schlag und Schmerzempfinden. Er fällt und schreit sofort.»

Schiedsrichter Sven Jablonski habe ihm gesagt, die Szene nicht gesehen zu haben. «Dann hat er aber jemanden im Keller, der es für ihn sehen kann. Dann gibt es ja schon auch die Möglichkeit, ihm zumindest die Möglichkeit zu geben, das noch mal neu zu bewerten», hatte Hoeneß moniert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB wundert sich über VAR - «Nervt dann auch»
Fußball-Bundesliga

VfB wundert sich über VAR - «Nervt dann auch»

Kein Elfmeterpfiff, kein Videobeweis: Der VfB Stuttgart fühlt sich bei der Auswärtsniederlage gegen die TSG Hoffenheim benachteiligt.

12.09.2026

Ohne Stiller in Rom? VfB-Coach Hoeneß gibt Update
Europa League

Ohne Stiller in Rom? VfB-Coach Hoeneß gibt Update

Die Aufgabe des VfB ist attraktiv und schwierig. In Rom müssen die Stuttgarter für den direkten Achtelfinaleinzug in der Europa League punkten. Hinter einem zentralen Spieler steht ein Fragezeichen.

21.01.2026

VfB hofft auf großen Schritt in Rom - Sorgen um Stiller
Fußball-Bundesliga

VfB hofft auf großen Schritt in Rom - Sorgen um Stiller

Der VfB Stuttgart verpasst den dritten Sieg in Serie und dadurch auch den Sprung auf den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Für das Europapokalspiel in Rom ist Angelo Stiller fraglich.

19.01.2026

VfB-Coach Hoeneß setzt auf Millot als Vertreter von Stiller
Fußball-Bundesliga

VfB-Coach Hoeneß setzt auf Millot als Vertreter von Stiller

Der VfB Stuttgart muss in Leipzig auf einen Leistungsträger verzichten. Wer den verletzten Angelo Stiller im Duell mit RB vertreten wird, hat Sebastian Hoeneß bereits verraten.

15.05.2025

Bänderverletzung: VfB hofft auf Pokalfinale mit Stiller
Fußball

Bänderverletzung: VfB hofft auf Pokalfinale mit Stiller

Leichte Entwarnung nach dem Drama gegen Augsburg. Stuttgarts Mittelfeldstratege könnte bis zum Pokalendspiel wohl fit werden. Auch für die Nationalmannschaft wäre es eine gute Nachricht.

12.05.2025