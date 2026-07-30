Erst bis zu 38 Grad, dann schwere Gewitter

Offenbach (dpa/lhe) - Auf die extreme Hitze folgen in Hessen schwere Gewitter. Zunächst steigen die Temperaturen bei sonnigem Wetter noch mal auf 32 bis 38 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag ziehen dann von Westen Schauer und Gewitter mit Starkregen und schweren Sturmböen auf. Vor allem im Norden sind demnach Unwetter nicht ausgeschlossen. Danach kühlt es in der Nacht auf 19 bis 15 Grad ab.