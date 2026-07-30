Wettervorhersage

Erst bis zu 38 Grad, dann schwere Gewitter

Auf die Hitze folgen in Hessen schwere Gewitter. Laut Deutschem Wetterdienst drohen lokale Unwetter mit Orkanböen.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Hessen Gewitter voraus. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Der Deutsche Wetterdienst sagt für Hessen Gewitter voraus. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Auf die extreme Hitze folgen in Hessen schwere Gewitter. Zunächst steigen die Temperaturen bei sonnigem Wetter noch mal auf 32 bis 38 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag ziehen dann von Westen Schauer und Gewitter mit Starkregen und schweren Sturmböen auf. Vor allem im Norden sind demnach Unwetter nicht ausgeschlossen. Danach kühlt es in der Nacht auf 19 bis 15 Grad ab. 

Am Freitag sind ab dem Nachmittag erneut kräftige Schauer und Gewitter mit Sturmböen möglich, lokal auch Unwetter durch heftigen Starkregen. Die Temperaturen liegen bei 26 bis 34 Grad. Ab Samstag lassen die Niederschläge bei 24 bis 30 Grad wieder nach.

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