Erst frühlingshaft warm, dann kühlt es ab
In Hessen ist zunächst mildes Wetter zu erwarten. Zum Sonntag hin kühlt es ab und wird unbeständiger. Die Aussichten.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - Das Wochenend-Wetter startet in Hessen zunächst freundlich, später wird es wechselhaft. Am Freitag ist es zunächst heiter bis wolkig mit Höchsttemperaturen von 20 bis 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In der Nacht zum Samstag soll es wechselnd bewölkt sein.
Am Samstag bleibt es demnach wechselnd bewölkt, wobei ab dem Mittag laut DWD mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern zu rechnen ist. Am Abend ist es im Nordwesten teils stark bewölkt, Regen ist zu erwarten.
Sonntags kühlt das Wetter ab und die Höchsttemperatur liegen bei 14 bis 17 Grad. Außerdem soll es teils schauerartig regnen, und einzelne Gewitter sind möglich. In höheren Lagen kann es Bodenfrost geben.