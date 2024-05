Erst Sonne, dann Regen - auch Gewitter am Montag möglich

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der neuen Woche erwartet die Menschen in Hessen ein Wechsel von Sonne zu Regen bei Temperaturen von bis zu 28 Grad - auch Gewitter sind möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es ab Montagmittag Starkregen und teils kräftige Gewitter sowie Hagel bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 26 Grad geben. In der Nacht klart es bei Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 8 Grad auf.

Am Dienstag können sich die hessischen Bürgerinnen und Bürger laut DWD auf einen sonnigen und trockenen Tag bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad freuen. Auch am Mittwoch ist es im Nordosten zunächst noch heiter, dann kommen aus dem Südwesten Regen und Gewitter auf, die bis in die Nacht anhalten können. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. Am Donnerstag gibt es laut Prognosen bei gleichbleibenden Temperaturen Schauer und Gewitter.