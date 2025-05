Ex-Ministerin Angela Dorn kehrt Politikbühne den Rücken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens frühere Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) hat ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Mit Ablauf der Sommerpause werde sie ihr Landtagsmandat niederlegen, erklärte die Vize-Landtagspräsidentin in Wiesbaden. Nach mehr als 16 Jahren Wirkens in der Landespolitik sei der richtige Zeitpunkt gekommen, «meine Kraft, meine Erfahrung und meine Freude am Gestalten außerhalb des politischen Lebens einzubringen», erklärte die 42 Jahre alte Diplom-Psychologin, ohne auf ihre Zukunftspläne konkreter einzugehen.