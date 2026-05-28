Fahrschulauto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Waiblingen (dpa/lsw) - Ein Fahrschulauto ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 14 bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) auf dem Dach gelandet. Der Fahrschüler, seine Fahrlehrerin und der Fahrer eines weiteren Autos wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Insgesamt waren demnach drei Autos an dem Unfall am Mittwochabend beteiligt.