Feuerwehreinsatz

Falscher Alarm - Frau verwechselt Wasserdampf mit Rauch

Aus dem Badezimmer einer älteren Frau dringt vermeintlicher Rauch - sie wählt den Notruf. Die Einsatzkräfte finden schnell die Quelle - sie ist zwar heiß, aber kein Feuer.

Die Einsatzkräfte treffen die Seniorin in Begleitung einer Bekannten und des Hausmeisters vor dem Haus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Einsatzkräfte treffen die Seniorin in Begleitung einer Bekannten und des Hausmeisters vor dem Haus. (Symbolbild)

Rust (dpa/lsw) - Weil sie heißen Wasserdampf für Rauch gehalten hat, hat eine Seniorin in Rust (Ortenaukreis) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Polizeiangaben vermutete die Frau am Mittwoch einen Brand in ihrem Badezimmer, rief bei der Integrierten Leitstelle an und verließ sicherheitshalber das Haus.

Die Einsatzkräfte konnten jedoch schnell die Ursache für das vermeintliche Feuer finden: Die ältere Dame hatte sich ein heißes Bad eingelassen und den Wasserdampf für Rauch gehalten.

Nachdem die Helfer den Irrtum aufgeklärt hatten, habe sich die Rentnerin bei einem Bad von ihrem Schreck erholt, hieß es.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuerwehreinsatz in Weinheimer Hauptstraße - Hausmeister hat Lage unter Kontrolle
Blaulicht

Feuerwehreinsatz in Weinheimer Hauptstraße - Hausmeister hat Lage unter Kontrolle

Die Floriansjünger waren am Montagvormittag zeitgleich bei zwei Einsätzen gefragt.

04.05.2026

Weinheim: Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße
Blaulicht

Weinheim: Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim ist am Mittwochmittag zu einem Einsatz in der Hauptstraße ausgerückt. Mehrere Anwohner hatten eine Rauchentwicklung gemeldet.

25.02.2026

Croissants lösen in der Nacht Feuerwehreinsatz aus
Notfälle

Croissants lösen in der Nacht Feuerwehreinsatz aus

Aus dem Ofen dringt Rauch. Dann schlägt der Rauchmelder an. Die Nachbarn rufen die Rettungskräfte. Doch statt eines Feuers finden sie nur verkohlte Croissants - mitten in der Nacht.

11.05.2025

Feuerwehreinsatz im Trierer Hafen beendet
Feuer

Feuerwehreinsatz im Trierer Hafen beendet

In einem Entsorgungsbetrieb in Trier bricht ein Feuer aus. Inzwischen sind auch die letzten Glutnester beseitigt. Die Polizei äußert sich zur Ursache.

29.04.2025

Feuer zerstört Wohnung - 150.000 Euro Schaden
60 Einsatzkräfte vor Ort

Feuer zerstört Wohnung - 150.000 Euro Schaden

Aus einem Fenster dringt schwarzer Rauch. 60 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Doch das Feuer zerstört die Wohnung.

09.02.2025