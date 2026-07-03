Falscher Alarm - Frau verwechselt Wasserdampf mit Rauch
Aus dem Badezimmer einer älteren Frau dringt vermeintlicher Rauch - sie wählt den Notruf. Die Einsatzkräfte finden schnell die Quelle - sie ist zwar heiß, aber kein Feuer.
Rust (dpa/lsw) - Weil sie heißen Wasserdampf für Rauch gehalten hat, hat eine Seniorin in Rust (Ortenaukreis) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Polizeiangaben vermutete die Frau am Mittwoch einen Brand in ihrem Badezimmer, rief bei der Integrierten Leitstelle an und verließ sicherheitshalber das Haus.
Die Einsatzkräfte konnten jedoch schnell die Ursache für das vermeintliche Feuer finden: Die ältere Dame hatte sich ein heißes Bad eingelassen und den Wasserdampf für Rauch gehalten.
Nachdem die Helfer den Irrtum aufgeklärt hatten, habe sich die Rentnerin bei einem Bad von ihrem Schreck erholt, hieß es.