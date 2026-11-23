Falscher Polizist raubt 75-Jährigem das Handy
Nach einem Verkehrsunfall steigt ein angeblicher Polizist in Frankfurt zu einem Mann ins Auto. Was danach passierte, beschäftigt nun die echte Polizei.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein falscher Polizist hat im Frankfurter Bahnhofsviertel einen älteren Mann beraubt. Der Räuber habe dem 75-Jährigen das Handy aus der Hand gerissen und sei geflüchtet, teilte die Polizei mit.
Der Senior war am Sonntagabend in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, der 39-Jährige gab sich als Polizist aus und stieg zu dem Mann ins Auto - angeblich, um ihn zu einer Dienststelle zu fahren.
Als dem 75-Jährigen die Situation merkwürdig vorkam und er den Notruf wählen wollte, raubte ihm der Mann das Handy. Zwei Zeugen hielten den flüchtenden 39-Jährigen fest, bis die echte Polizei kam. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt.