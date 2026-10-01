Fertighaus-Ladung verrutscht – Landstraße stundenlang dicht
Spektakel auf der L 1140: Ein Tieflader mit Fertighaus-Teilen gerät in Schräglage – Wand und Fenster drohen, auf die Straße zu stürzen. Wie zwei Kräne und die Feuerwehr den Einsatz meistern.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Verrutschte Fertighaus-Elemente auf einem Lastwagen haben für stundenlange Sperrungen bei Ludwigsburg gesorgt. Mehrere Wand- und Fensterelemente auf einem Tieflader waren beim Abbiegen verrutscht und drohten auf die Straße zu kippen, wie die Polizei mitteilte.
Der 27 Jahre alte Fahrer hatte die Autobahn 81 an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd verlassen. Beim Abbiegen auf die Landesstraße 1140 bemerkte er die gefährliche Schräglage und stoppte den Sattelzug. Die L 1140 und die Anschlussstelle in Richtung Heilbronn wurden daraufhin bis zu zehn Stunden lang gesperrt.
Um die Ladung wieder zu sichern, rückten neben der Feuerwehr auch zwei Kräne an. Die Autobahnmeisterei unterstützte bei den Arbeiten am Mittwoch mit den Absperrungen. Nach mehreren Stunden konnte der Lkw-Fahrer seine Fahrt unter Polizeibegleitung schließlich fortsetzen. Was zu der Schräglage der Ladung geführt hatte, blieb zunächst unklar.