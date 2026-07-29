Festnahme bei Einsatz von Spezialkräften in Südbaden
Ermittler rücken in eine Kleinstadt an der Grenze zur Schweiz und Frankreich aus. Was zu dem Einsatz bekannt ist.
Weil am Rhein (dpa/lsw) - Spezialkräfte der Polizei haben bei einem größeren Einsatz in Weil am Rhein einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden, wollte ein Sprecher der Polizei keine weiteren Details nennen. Nur so viel: Für die Bevölkerungen habe keine Gefahr bestanden. Die Einsatzkräfte waren auch mit einem Hubschrauber vor Ort. Die Staatsanwaltschaft war zunächst nicht zu erreichen.
Weil am Rhein ist eine Kleinstadt im Landkreis Lörrach an der Grenze zur Schweiz und Frankreich.