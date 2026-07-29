Auch Hubschrauber vor Ort

Festnahme bei Einsatz von Spezialkräften in Südbaden

Ermittler rücken in eine Kleinstadt an der Grenze zur Schweiz und Frankreich aus. Was zu dem Einsatz bekannt ist.

Der Polizeihubschrauber landete auf einem Sportplatz. Foto: Jose Villacreses/dpa
Der Polizeihubschrauber landete auf einem Sportplatz.

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Spezialkräfte der Polizei haben bei einem größeren Einsatz in Weil am Rhein einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden, wollte ein Sprecher der Polizei keine weiteren Details nennen. Nur so viel: Für die Bevölkerungen habe keine Gefahr bestanden. Die Einsatzkräfte waren auch mit einem Hubschrauber vor Ort. Die Staatsanwaltschaft war zunächst nicht zu erreichen. 

Weil am Rhein ist eine Kleinstadt im Landkreis Lörrach an der Grenze zur Schweiz und Frankreich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spezialkräfte der Polizei in Wormser Innenstadt im Einsatz
Großer Polizeieinsatz

Spezialkräfte der Polizei in Wormser Innenstadt im Einsatz

In der Wormser Innenstadt waren am Dienstagnachmittag Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Bürger sollen den betroffenen Bereich meiden.

02.06.2026

Mannheim: Personen auf Fernmeldeturm – Polizeihubschrauber im Einsatz
Blaulicht

Mannheim: Personen auf Fernmeldeturm – Polizeihubschrauber im Einsatz

Ein Polizeihubschrauber befindet sich am Mannheimer Fernmeldeturm im Einsatz. Personen befanden sich auf der obersten Plattform.

08.03.2026

Spezialkräfte rücken zu Wohnhaus aus – zwei Tote in Bramsche
Schüsse und Schreie gemeldet

Spezialkräfte rücken zu Wohnhaus aus – zwei Tote in Bramsche

In Niedersachsen werden schussähnliche Geräusche aus einem Wohnhaus gemeldet. Einsatzkräfte rücken aus und sichern den Bereich. Als die Spezialkräfte das Haus betreten, bestätigt sich der Verdacht.

02.03.2026

Weinheim: Frau vermisst - Polizeihubschrauber im Einsatz
Vermisstenmeldung

Weinheim: Frau vermisst - Polizeihubschrauber im Einsatz

Im Waldgebiet bei Weinheim suchen Polizei und Rettungskräfte nach einer Frau, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Ein Polizeihubschrauber unterstützt die Suche.

15.09.2025

Bandenbetrug

Festnahme nach siebenjähriger Flucht an Grenze zur Schweiz

10.07.2023