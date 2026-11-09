Ludwigsburg

Feuer bei Kleintierzuchtverein - Polizei sucht Brandursache

Tauben und weitere Kleintiere saßen im brennenden Vereinsgebäude fest. Noch ist unklar, warum das Feuer ausbrach.

Die Feuerwehr konnte etwa 90 Kleintiere aus dem brennenden Gebäude retten. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr konnte etwa 90 Kleintiere aus dem brennenden Gebäude retten. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach dem Brand im Gebäude eines Kleintierzuchtvereins in Ludwigsburg wird zur Ursache ermittelt. Viele Tiere sind in den Flammen verendet, wie die Polizei mitteilte. Wie viele es genau waren, konnte sie zunächst nicht sagen. 

Das Feuer war am Samstagabend ausgebrochen und hatte sich nach Angaben der Feuerwehr schnell ausgebreitet. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen und rund 90 Kleintiere, darunter Tauben, aus dem brennenden Gebäude retten. Weshalb das Feuer ausbrach, ist nach wie vor unbekannt.

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