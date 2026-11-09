Feuer bei Kleintierzuchtverein - Polizei sucht Brandursache
Tauben und weitere Kleintiere saßen im brennenden Vereinsgebäude fest. Noch ist unklar, warum das Feuer ausbrach.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach dem Brand im Gebäude eines Kleintierzuchtvereins in Ludwigsburg wird zur Ursache ermittelt. Viele Tiere sind in den Flammen verendet, wie die Polizei mitteilte. Wie viele es genau waren, konnte sie zunächst nicht sagen.
Das Feuer war am Samstagabend ausgebrochen und hatte sich nach Angaben der Feuerwehr schnell ausgebreitet. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen und rund 90 Kleintiere, darunter Tauben, aus dem brennenden Gebäude retten. Weshalb das Feuer ausbrach, ist nach wie vor unbekannt.